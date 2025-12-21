За цей тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та наш південь.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

-Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони.

На різних рівнях протидіємо цьому російському терору. Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла.

Дякую всім, хто допомагає Україні. Маємо посилювати обороноздатність нашої держави, щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття.