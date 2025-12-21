Схоже, європейці сигналізують про те, що Трамп не справляється, і у Кремлі теж готові пограти у цю гру.

Речник глави рф Дмитро Пєсков заявив, що володимир путін був би готовий вести діалог з президентом Франції Емманюелем Макрона.

Про це він заявив пропагандистському агентству «РИА Новости», передає Громадське.

За словами Пєскова, якщо є «взаємна політична воля, то наміри французького лідера можна оцінити тільки позитивно».

Раніше президент Франції Емманюель заявив, що поговорити із путіним «знову буде корисно». Також він вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із росією «у прозорості та асоціації з Україною».

«Я бачу, що є люди, які розмовляють із володимиром путіним, тому я думаю, що ми, європейці та українці, зацікавлені в тому, щоб знайти правильну основу для належного відновлення участі в цій дискусії», — сказав Макрон.

Нагадаємо, проукраїнські європейські лідери покинули спроби контактувати з кремлем невдовзі після початку повномасштабної війни. Однак вже на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США у 2024-му та заяв медіа про його телефонну розмову з путіним ще до інавгурації (хоча кремль це заперечував), відновити діалог з кремлем спробував і тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У листопаді того року Шольц та путін провели першу за майже два роки телефонну розмову, що розкритикували політики з різних країн та в самій Німеччині.

Макрон теж встиг зателефонувати путіну з моменту повернення Трампа у Білий дім. Цього липня вони поговорили вперше з 2022 року. Зокрема, французький лідер закликав до припинення вогню Україні, якого, утім, досі не сталося.

Нагадаємо також, що Зеленський прокоментував ініціативу Макрона знову говорити з Путіним