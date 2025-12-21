Українські родини вже готуються до Святвечора, виписують рецепти або згадують традиційні у своїх родинах. А скільки коштуватиме різдвяний стіл? “Телеграф” вже підрахував вартість традиційного меню – цьогоріч накрити стіл коштуватиме в середньому 1374 гривні.

Завдяки великому врожаю картопля, капуста та буряк помітно подешевшали. Зросла ціна на соняшникову олію, молочні продукти, яйця та рибу. Кутя та узвар залишаються бюджетними, а от смажена риба — найдорожча позиція.

Також варто враховувати, що перед самими святами ціни можуть піднятися ще на 1,5–7% через ажіотаж.