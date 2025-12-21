Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності використання всіх можливостей залучення США до перемовин з РФ про припинення війни.

“Еманюель безумовно порушував питання, що ми будемо робити, якщо не вдасться США зупинити Росію. Я йому сказав, і ще раз повторюю відверто – треба боротися за США, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися за ньому. Якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти і інший формат. Але треба ще поборотися”, – сказав Зеленський журналістам в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон розповів Зеленському, про що говорив з Сі