Крім того, президент Франції Еммануель Макрон дав зрозуміти, що РФ і США не вдасться усунути Європу від участі у напрацюванні умов завершення війни.
Про це він написав у мережі Х.
“Я щойно розмовляв з президентом Зеленським.
Я підтвердив наше засудження та солідарність після останніх російських ударів.
Я поділився тим, що прояснили та започаткували мої нещодавні міжнародні дискусії, зокрема в Китаї.
Франція рішуче налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню.
Ми продовжимо нашу координацію в Лондоні в понеділок з прем’єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Фрідріхом Мерцем, у світлі нещодавніх переговорів між українцями та американцями.
Європейці обов’язково будуть ключовим стовпом справедливого та тривалого рішення, яке ми будуємо разом”, – заявив Макрон.