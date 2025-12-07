Крім того, президент Франції Еммануель Макрон дав зрозуміти, що РФ і США не вдасться усунути Європу від участі у напрацюванні умов завершення війни.

Про це він написав у мережі Х.

“Я щойно розмовляв з президентом Зеленським.

Я підтвердив наше засудження та солідарність після останніх російських ударів.

Я поділився тим, що прояснили та започаткували мої нещодавні міжнародні дискусії, зокрема в Китаї.

Франція рішуче налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню.

Ми продовжимо нашу координацію в Лондоні в понеділок з прем’єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Фрідріхом Мерцем, у світлі нещодавніх переговорів між українцями та американцями.

Європейці обов’язково будуть ключовим стовпом справедливого та тривалого рішення, яке ми будуємо разом”, – заявив Макрон.