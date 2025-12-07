Третій армійський корпус Андрія Білецького об’єднує військовослужбовців та ветеранів, щоб трансформувати набутий у війську досвід для розвитку бізнесу, науки, освіти та суспільства.

Ветеранський корпус — це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни. Голос ветеранів має бути почутий у ключових питаннях розвитку громад та держави.

Як заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, «ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя — у бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього, у День ЗСУ, ми створюємо Ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об’єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України».

“В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров’ю за власну державу. І тепер мають право та обов’язок будувати її далі”, — заявив Білецький.