Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відправку делегації до москви для підготовки до завершення війни в Україні. Про це пише DW, передає УНН.

Зазначається, що під час зустрічі з прихильниками в місті Кечкемет у рамках передвиборчої кампанії Орбан повідомив, що угорська “бізнес-делегація” вирушить до Росії вже найближчими днями.

За словами угорського премʼєр-міністра, місія буде зосереджена на економічному співробітництві в післявоєнних умовах, коли росія може не залишитися ізольованою від західної економіки, а навпаки – бути реінтегрованою.

Ми повинні думати наперед. Бо якщо Бог допоможе нам і війна закінчиться без втягування нас у неї, і якщо президенту США вдасться реінтегрувати Росію в світову економіку, а санкції будуть зняті, ми опинимося в іншій економічній ситуації – заявив Орбан.

Він зазначив, що підтримує контакти як із Вашингтоном, так і з Москвою. При цьому прем’єр додав, що не може “розкривати всі деталі”.