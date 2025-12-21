“За ППО Одещини відповідає брат командувача Сил логістики Володимира Карпенка Дмитро Карпенко, – написала нардепка Безугла у своєму Телеграм.

-Володимир Карпенко — один із найбільш наближених до Сирського генералів і відомий корупціонер, яким чомусь не займаються правоохоронні органи і який якраз утримує ту відсталу, беззмістовну систему постачання та формування потреб у війську, що далася взнаки у війні та все ще не відповідає її реаліям і запитам. Коли військовослужбовці за власний кошт купують речі першої необхідності, докуповують їжу і роблять боєприпаси до дронів у підвальних майстернях.

Так от, його брат Дмитро Карпенко, командувач ПВК «Південь» Повітряних сил, якраз блокував більшість спроб упровадити системне застосування дронів-перехоплювачів навколо Одеси, систематизацію ППО тощо. І блокує, бо інакше не вміє.

Братик і Сирський його прикривають. Усі мовчать. Верховна Рада України теж МОВЧИТЬ ПРО ГЕНЕРАЛІВ.

Щось до Президента з інформації прорвалося…

Але ні Карпенків, ні Сирського Ви звільняти не хочете, Володимире Олександровичу? Знову постраждають «стрілочники»? – пише Безугла.

