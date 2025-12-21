У Podillia Greenhouse Cluster запускають новий експериментальний формат, спрямований на впровадження цифрових рішень у тепличному овочівництві.

Про це йдеться на Facebook-сторінці кластера.

Йдеться про розробку спеціального робота, який скануватиме рослини в теплиці та визначатиме захворювання на ранніх стадіях розвитку. У перспективі система також зможе аналізувати інші біологічні характеристики рослин.

Майданчиком для реалізації пілотного проєкту стане теплиця площею 600 м², розташована на базі Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького. Технічне рішення розроблятимуть студенти та викладачі факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету.

А томати та огірки, вирощені в теплиці, потрапляють на стіл дітям міста Хмельницького. Юні шанувальники з числа дошкільнят та учні молодших класів полюбляють смакувати якісні овочі без шкідливих мікроелементів.