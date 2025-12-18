-Ми не залишимо Європейську Раду без рішення про фінансування України на наступні два роки, — сказала Урсула фон дер Ляйєн в Брюсселі.

Рішення необхідно знайти сьогодні, підкреслила президентка Євроради перед засіданням. Вона також наголосила, що підтримує занепокоєння Бельгії:

– Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вона наполягає на врахуванні своїх занепокоєнь і тревог. Ми працюємо з Бельгією день і ніч, і я хочу подякувати прем’єр-міністру за його особисту залученість. Цілком зрозуміло, і я це підтримую, що, якщо ми беремо «позику за рахунок репарацій», то ризик має бути розподілений між усіма нами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прибув у Брюссель. Він розповів, що йдеться про 200 млрд, рішення щодо використання яких буде прийматися сьогодні.