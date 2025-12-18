В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Tesla Model S та Nissan Rogue.

У листопаді громадяни України придбали 5,5 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, пише Кореспондент.

Найбільша частка з цієї кількості (53%) – електромобілі.

Бензинові авто охопили 34%, гібридним авто належить – 8%, дизельним – 3% та автомобілям з ГБО – 2%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у листопаді – п’ять років.

В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model Y – 907 од.;

Tesla Model 3 – 837 од.;

Ford Escape – 355 од.;

Tesla Model S – 258 од.;

Nissan Rogue – 258 од.