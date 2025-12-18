Зеленський знову використав час польоту – сьогодні в Брюссель – для спілкування з журналістами. Ось головне.

Путін хоче продовжувати війну, але чи може?

Зеленський заявив, що Путін не хоче завершувати війну, а от питання, чи може він її продовжувати, залежить від наших партнерів, зокрема, від санкційного та дипломатичного тиску.

-Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни — і публічно, і не публічно. Ми підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей, ви про це знаєте. У нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування… Але я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього, якщо санкції будуть діяти.

Гроші для України, про репараційний кредит

-Йдеться про 200 млрд на території ЄС, я лечу в Брюссель, це рішення на столі, все залежить від політичної волі.

Україна проговорила з американцями в Берліні, що нам потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Водночас, репараційні гроші — це не тільки питання відбудови, це підтримка української армії і оборонне виробництво, наголосив Зеленський.

– Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно. Але якщо війна закінчиться,… то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову… А що стосується Сполучених Штатів Америки, окремо у них також є на території США менші гроші, 5 чи 5,5 млрд, але за них також треба боротися. І кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас.

За словами президента, Україна стане слабкою та вразливою, якщо не отримає кошти за рахунок заморожених російських активів, що у свою чергу призведе до того, що Путін вирішить продовжувати війну.

– Путін розуміє, що ми будемо більш слабкішими і більш вразливими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу. Що будуть всі інші робити?

США хочуть поділити ЗАЕС на трьох

ЗАЕС має працювати під спільним управлінням трьох сторін, вважають США. Україна називає це несправедливим, сказав Зеленський.

Президент наголосив, що проблема ЗАЕС — не лише в електроенергії чи фінансах. Йдеться також про мілітаризацію станції, відсутність повноцінного доступу до води та електропостачання, безпеку об’єкта, роботу українського персоналу та умови його проживання після відновлення повноцінної роботи станції.

Чутливими темами переговорів залишаються Донбас, фінансові питання та ЗАЕС. Зокрема, питання станції та судноплавства Дніпром піднімалися під час останніх раундів перемовин, однак жодних домовленостей поки немає, повідомив президент, відповідаючи на питання журналістів.

Окремо Зеленський звернув увагу на питання відновлення зруйнованої дамби, що напряму пов’язане з функціонуванням ЗАЕС. За його словами, залишається відкритим питання, хто фінансуватиме відбудову об’єкта, підірваного російськими військами.