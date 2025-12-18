Взимку мандарини часто з’являються на наших столах, бо вони не тільки смачні, а й багаті на вітаміни A та C, піднімають настрій і асоціюються зі святами. А перед Різдвом і Новим роком ми купуємо мандаринів більше, ніж зазвичай.

Але нерідко радість від покупки псується через те, що замість солодких і соковитих плодів трапляються занадто кислі мандарини.

Хороша новина в тому, що цю проблему можна вирішити. Є прості лайфхаки, які допоможуть покращити смак кислих мандаринів. А якщо знати кілька нюансів, у майбутньому можна відразу вибирати солодкі цитрусові в магазині.

Як зробити кислі мандарини солодшими

Один із найпростіших способів — дати мандаринам “дозріти”. Залиште їх на 2–3 дні в теплому місці, наприклад на підвіконні під прямими сонячними променями. Під впливом тепла кислота частково нейтралізується, і смак стає м’якшим і солодшим. Взимку це зробити складніше, але навіть просто тепле місце поруч із батареєю може допомогти, передає Телеграф.

Більш швидкий і практичний метод. Налийте в ємність теплу воду температурою близько 40 °C і покладіть туди мандарини на 10–15 хвилин. Потім одразу перекладіть їх у холодну воду. Через кілька хвилин смак плодів стане помітно м’якшим і солодшим, стверджує Citymagazine.

Як вибирати солодкі мандарини у магазині

Щоб знизити ризик покупки несмачних мандаринів, варто звертати увагу на їхній колір, вагу та аромат ще в магазині.

Плоди мають бути насиченого помаранчевого кольору. Це одна з головних ознак солодкого і стиглого мандарина. Блідо-жовті або зеленуваті плоди найчастіше бувають кислими.

Злегка натисніть на мандарин. Якщо шкірка пружна і швидко повертається в початковий стан — плід соковитий. Занадто тверді мандарини нерідко виявляються кислими, а занадто м’які — перезрілими.

Вибирайте плоди, які здаються важкими для свого розміру. Зазвичай вони містять більше соку і мають більш насичений смак.

Стиглі та солодкі мандарини мають яскравий, свіжий цитрусовий аромат. Якщо запах майже не відчувається, смак, швидше за все, буде слабким або кислим.

Огляньте місце біля стебла: якщо воно біле і злегка м’яке — мандарин свіжий. Суха або коричнева плодоніжка може вказувати на старий або менш смачний плід.

Використовуючи ці поради, ви зможете не тільки врятувати смак уже куплених мандаринів, а й значно підвищити шанси вибрати по-справжньому солодкі плоди з першого разу.