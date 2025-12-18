За результатами відбору на конкурсній основі Наглядова рада АТ «Укрнафта», до складу якої входять як незалежні директори, так і представники акціонерів – НАК «Нафтогаз Україна» та держава в особі Міністерства оборони України, ухвалила рішення про обрання Богдана Кукури головою правління компанії.

«Відкритий конкурс на посаду голови правління АТ «Укрнафта», який розпочався у серпні 2025 року, завершено. Сьогодні я радо вітаю Богдана Кукуру та всю компанію з перемогою найкращого кандидата за результатами чесного та неупередженого професійного відбору. Важливо, що відбір був проведений прозоро з дотриманням передових міжнародних практик ОЕСР, що є ознакою високого рівня корпоративного управління на підприємстві з державною часткою. Крім того, для пошуку кандидатів було залучено рекрутингове агентство, яке здійснює діяльність під відомим міжнародним брендом Odgers», – зазначив голова Комітету з питань призначень і винагород та член Наглядової ради АТ «Укрнафта» Тімоті Додсон.

До призначення Богдан Кукура обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера АТ «Укрнафта». Він є досвідченим фахівцем із багаторічним практичним досвідом у нафтогазовій галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу.

Богдан Кукура має повну вищу технічну освіту — гірничий інженер, випускник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ». Також має ступінь MBA.

Працював в провідних компаніях галузі, зокрема «Укргазвидобування», Regal Petroleum та інших, а також управління проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ. Він є співавтором низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин та виробничого обладнання.

Загалом Богдан Кукура має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі.

«Призначення голови правління АТ «Укрнафта» – це важливий крок у корпоративній реформі компанії, за сприяння наших партнерів з Європейського банку реконструкції та розвитку. Було обрано найбільш професійного та заслуженого кандидата. Впевнений, що Богдан Кукура збереже стратегію розвитку компанії, взяту з кінця 2022 року. На посаді голови правління АТ «Укрнафта» його експертиза та управлінський досвід сприятимуть підвищенню ефективності роботи компанії, збільшенню видобутку нафти і газу та зміцненню енергетичної стійкості України», – підкреслив голова Наглядової ради АТ «Укрнафта» Дункан Джеймс Найтінгейл.

Довідково:

АТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України.

Основна діяльність: розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу; підготовка нафти і газу; надання нафтопромислових сервісних послуг; управління найбільшою мережею АЗК в Україні.

На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин. Акціонери АТ «Укрнафта»: НАК “Нафтогаз України” та Міністерство оборони України.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

UKRNAFTA – найбільша мережа АЗК України. Загалом зараз компанія оперує 663 АЗК.

За підсумками першого півріччя 2025 року Укрнафта отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.

Результати діяльності АТ «Укрнафта» було включено до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності АТ «НАК «Нафтогаз України» за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2025 року.

KPMG Ukraine проводить оглядову перевірку скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності Група Нафтогаз, яка триває і в рамках якої ПрАТ «КПМГ Аудит» виконало процедури огляду щодо фінансової інформації АТ «Укрнафта».

За цей же період сплачено 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до бюджету та перераховано 5 млрд грн дивідендів.

Загалом з моменту переходу компанії у 2022 році під управління держави сплачено сукупно 68,1 млрд податків зборів і митних платежів та 15,3 млрд дивідендів.