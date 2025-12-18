Прем’єр Словаччини Фіцо повідомив, що в аеропорту Брюсселя серйозно пошкодили літак.

Фіцо написав у Х, що в аеропорту Брюсселя серйозно зашкодили його літак. Увечері 17 грудня він прибув до міста на саміт Європейського Союзу.

Прем’єр Словаччини зазначив, що непростий захід розпочався невдало. Автомобіль із трапом розбив повітряне судно, тепер воно не придатне до польотів. Його доведеться залишити в аеропорту.

Фіцо також згадав про вечірню зустріч з країнами Західних Балкан. Він розповів, що висловив підтримку сербському президенту Александру Вучичу, який “навмисно не взяв участі в цьому саміті на знак протесту проти несправедливого ставлення до Сербії”, що нібито виявляють інституції ЄС.

Словацький прем’єр назвав Сербію “однією з найбільш підготовлених” країн до вступу в ЄС. Він стверджує, що їй висувають все більше вимог щодо вступу, у той час як Україна, яку “штовхають” до членства в ЄС, “не готова” до цього.

“Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього; з іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі і суверенна”, — йдеться у дописі Фіцо.