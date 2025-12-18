Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі цими вихідними для переговорів із посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та радником і зятем президента Трампа Джаредом Кушнером щодо плану США щодо припинення війни в Україні, повідомив чиновник Білого дому та обізнане джерело, пише Axios.

Радники Трампа поінформують посланця Путіна про прогрес, досягнутий у переговорах між американськими та українськими посадовцями, і спробують домогтися від уряду Росії згоди на оновлену пропозицію щодо припинення війни.

Очікується, що українська делегація на чолі з радником президента України Володимира Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим також прибуде до Маямі пізніше цього тижня для переговорів з Віткоффом та Кушнером.

Джерела повідомляють, що наразі немає плану тристоронньої зустрічі між американськими, українськими та російськими посадовцями.

Візит Дмитрієва відбудеться після інтенсивних переговорів минулими вихідними в Берліні між американськими та українськими посадовцями щодо мирного плану Трампа.

Посадовці обох країн заявили, що ці переговори досягли значного прогресу щодо гарантій безпеки, які Україна отримає в майбутній мирній угоді, але все ще залишаються прогалини щодо питання території.

Російські чиновники вимагають, щоб Україна поступилася всією територією, яку вона все ще контролює на Донбасі.

Візит Дмитрієва відбувся більш ніж через два тижні після того, як Віткофф і Кушнер зустрілися в Москві з Путіним та обговорили мирний план Трампа. Дмитрієв почав обговорювати план з радниками Трампа два місяці тому. Politico вперше повідомило про запланований візит російського посланця до Маямі. Речник Дмитрієва відмовився від коментарів.