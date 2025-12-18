Третій корпус та Головне управління розвідки Міністерства оборони України проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку і повідомляють: знищено полк армії rf!

-У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі.

За час співпраці ліквідовано полк армії rf, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

«Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю», — сказав командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький.

«Це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання», — зазначив командир Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» Віктор Торкотюк.

Робота бійців 3-го ОРБ Третього армійського корпусу, 2-го мехбату Третьої штурмової бригади, «FATUM» 60-ї ОМБр та ГУР МО «АРТАН» — у відео.