Ареал пізньоцвіта анкарського (Colchicum ancyrense) на Одещині постійно скорочується. Брандушка, як називають цю квітку місцеві, занесена до Червоної книги України, як вразливий вид.

Цієї осені за дозволом Міндовкілля цю квітку пересадили з незаповідної місцевості на 3 ділянки НПП «Тузлівські лимани». І ось вона зацвіла.

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв, передає Інше ТВ.

«Не дочекавшись Різдва і Нового року, у рослин з’явилися квіточки в середині воєнного грудня 2025 р., пару днів тому. Цей факт унікальний і свідчить про можливості відтворення рослини, і, по-друге, – що в природі воєнного грудня 2025 року наявні зміни, які «пробудили» квітку. Це неймовірно ранній строк появи брандушек. За більш ніж 30 років, що я спостерігаю за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього строку пробудження квіточок ще не було зареєстровано», – зазначив Іван Русєв.

Як повідомляло Інше ТВ, зазвичай унікальне зимове диво на Одещині – брандушка – квітне між Різдвом та Новим роком (ФОТО)