Банк росії подає позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для “репараційного кредиту” Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Центробанку рф.

Зазначається, що позов “про стягнення заподіяних банку росії збитків” буде поданий до Арбітражного суду москви.

“Діями депозитарію Euroclear Банку Росії була заподіяна шкода, обумовлена ​​неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать Банку Росії”, — йдеться у повідомленні.

До чого Euroclear

Активи російського Центробанку на суму близько 260 мільярдів євро було заморожено у західних країнах після початку повномасштабного вторгнення військ Росії до України у 2022 році. Більшість цих коштів (близько 190 мільярдів) зберігається в Бельгії на рахунках депозитарію Euroclear.

Згідно з ідеєю “репараційного кредиту”, Європа надасть Україні кредит на 140 мільярдів євро під заставу активів Росії, заморожених у ЄС. Україна має погасити кредит, коли війна закінчиться і Росія погодиться компенсувати завдані збитки. Після цього Єврокомісія поверне гроші Euroclear і Росія знову зможе їх використати.

Своєю чергою бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів РФ, попередив ЄС про ризики їх використання для так званого “репараційного кредиту”на суму 140 млрд євро для України.

Також очільниця депозитарію Валері Урбен заявляла, що Euroclear буде позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи центрального банку Росії загальним обсягом 180 млрд євро.

Як повідомляло Інше ТВ, В Єврокомісії знайшли варіант, як умовити Бельгію погодитися на «репараційний кредит» для України за рахунок заморожених активів рф