Українські метеорологи зі станції “Академік Вернадський” зафіксували нову кліматичну аномалію – температура води цього року жодного разу не опустилася нижче межі замерзання.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

“Цього року температура морської води в районі нашої станції жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, тобто -1.8°С (нагадуємо, що солона вода замерзає за нижчої температури, ніж прісна)”, — йдеться у повідомленні.

Це відбулося вперше за весь час спостережень за температурою морської води, які тривають на “Вернадському” з 2002 року.

2024 та 2023 років кількість днів, коли температура опускалася нижче -1.8°С, була мінімальною — 4 та 10 відповідно.

“Ймовірно, йдеться про чергове підтвердження потепління в нашому районі Антарктики. Адже за останнє десятиліття кількість таких днів лише один раз перевищила позначку в 40, тоді як за попереднє десятиліття сягала навіть 148”, — пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Вплив цієї тенденції на природу наші полярники бачать неозброєним оком. Нинішньої антарктичної зими (коли в Україні літо) довкола Аргентинських островів, де розташований “Вернадський”, не утворився сталий льодостав. Тож акваторія майже весь рік була відкрита для виїздів човнами.

Схожа ситуація спостерігалася й у кілька попередніх зим, хоча до початку 2020-х такого майже ніколи не траплялося.

“Ба більше: ще від початку українських антарктичних експедицій відстань у 7 км між нашим островом Галіндез та узбережжям Антарктиди взимку можна було подолати на лижах, перейшовши через замерзлу протоку Пенола. Нині це неможливо. А востаннє достатню товщину льоду для переходу Пеноли наші полярники фіксували 2019 року”, – кажуть науковці.

Раніше сталий льодовий покрив довкола Галіндеза утворювався внаслідок змерзання дрейфуючих уламків айсбергів, дрейфуючого багаторічного й однорічного льоду, місцевого льодового покриву. Тривалий мороз та холодна вода “цементували” все це в придатну для пересування поверхню на всій видимій акваторії.

В останні десятиліття сталий покрив утворювався дедалі рідше й фрагментованіше, кажуть вчені.

“Цього ж року новий лід був лише місцями між нашим та сусідніми островами, але на невеликих ділянках і недовго. Хоча це не показово для океану, адже у вузьких протоках збирається розпріснена вода, яка швидше замерзає. Нагадуємо, що морський лід є дуже важливою частиною антарктичної екосистеми. Зокрема, з ним тісно пов’язане життя багатьох тварин”, – додали у науковому центрі.