Сьогодні в українських пабліках поширювалася інформація про те, що генпрокурор України Руслан Кравченко подав у відставку.

В Офісі генпрокурора з цього приводу заявили таке:

Інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Генеральним прокурором Русланом Кравченком заяви про відставку є недостовірною.

Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження.

-Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора, – заявив Кравченко.

-Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто.

Я залишаюся там, де обіцяв бути там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось.