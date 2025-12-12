Сьогодні в українських пабліках поширювалася інформація про те, що генпрокурор України Руслан Кравченко подав у відставку.
В Офісі генпрокурора з цього приводу заявили таке:
Інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Генеральним прокурором Русланом Кравченком заяви про відставку є недостовірною.
Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження.
-Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора, – заявив Кравченко.
-Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто.
Я залишаюся там, де обіцяв бути там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось.