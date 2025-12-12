Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом «Черная Искра» провели спеціальну операцію, в результаті якої уразили два судна рф поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку.

Про це повідомляє Командування ССО ЗСУ, передає Інше ТВ.

Представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

Серед уражених суден – “композитор Рахманінов” та “Аскар-Сариджа”, які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

