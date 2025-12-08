Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другій частині сьогоднішньої зустрічі в Лондоні відбулася онлайн-розмова з лідерами кількох країн, і Польща була серед учасників.

Щодо контактів із польським президентом Каролем Навроцьким, Зеленський зазначив:

-Я запросив його і сказав: будь ласка, обирайте дату. Ми вдячні за те, що Польща прихистила наших людей. Я чув сигнал, що він запросив мене, але щоб я приїхав — мені потрібна дата. І я приїду до Польщі з офіційним візитом.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що у Зеленського “корона б не впала”, якби він попросився в гості до Навроцького, бо той хоче вдячності, і не в Україні