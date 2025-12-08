У Києві 51-річний чоловік запросив неповнолітню киянку до себе додому, напоїв її алкоголем, а потім зґвалтував. Дівчині вдалось втекти, але на вулиці вона втратила свідомість. ЇЇ знайшов перехожий і звернувся до правоохоронів. Як повідомили у столичній поліції, зловмисника затримали – йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення, передає УНН.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

До з’ясування всіх обставин була залучена слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції. У результаті проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин відносно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець.

Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою — 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її. Згодом, дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.