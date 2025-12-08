У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується дощ і сніг, а точніше – мокрий сніг і похолодання. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

За прогнозом синоптика, мокрий сніг ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині.

На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів – дощі, зазначила Діденко

У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході. півночі та в центрі, на півдні та сході – помірний – йдеться в прогнозі.

Як зазначила Діденко, температура повітря найнижчою очікується на сході та північному сході, вдень тут від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.

У центральних областях передбачається +3+6 градусів. У північних областях 0+3 градуси. У південній частині +3+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів. На заході України буде тепло, впродовж дня +5+9 градусів- додала синоптик.

У Києві очікується переважно дощова погода – дощ буде більш інтенсивним увечері.

Найближчої ночі буде 0-1 морозу, калюжки вранці попідмерзають і залишки хризантем, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів – заявила Діденко.

Вона додала, що 10-го по 13-те грудня буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря.