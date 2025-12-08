Про це президент Зеленський повідомив за результатам сьогоднішніх перемовин.

-Цими днями і тижнями фактично цілодобова комунікація з партнерами. Дякую за таку увагу та максимальну включеність. Сьогодні в Лондоні разом із Кіром Стармером ми провели спільну розмову з партнерами. Було хороше представництво: Фінляндія, Італія, Польща, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Туреччина, Генсек НАТО та президенти Євроради і Єврокомісії. Координуємося, щоб голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи.

Я поінформував про контакти з Америкою та роботу над усіма пропозиціями, які маємо на столі. Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом, а це стосується і загальної рамки щодо миру, і гарантій безпеки, і відновлення України після закінчення війни.

Багато говорили про продовження підтримки нашої країни. Зміцнення ППО, внески до програми PURL та енергетична допомога – це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на фоні російських атак по наших людях та інфраструктурі.

Також скоординували наші наступні контакти в межах Коаліції охочих. Ми всі розуміємо, що коаліція має відіграти свою вагому роль у майбутній архітектурі безпеки. Дякую всім за підтримку та готовність допомагати!