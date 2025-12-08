Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 9 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:

00:00-01:00 2,5 черги;

01:00-05:00 2 черги;

05:00-06:00 2,5 черги;

06:00-08:00 3 черги;

08:00-14:00 3,5 черги;

14:00-17:00 4 черги;

17:00-19:00 3,5 черги;

19:00-20:00 3 черги;

20:00-22:00 2,5 черги;

22:00-24:00 2 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 01:30; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;

1.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 11:00; 14:30 – 20:30;

2.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 – 07:30; 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30;

2.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 11:00; 18:00 – 22:30;

3.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 – 17:30; 21:30 – 00:00;

3.2 – 04:00 – 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;

4.2 – 00:00 – 00:30; 04:30 – 11:00; 13:30 – 18:00;

5.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 11:00; 14:30 – 21:30;

5.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 11:00; 14:30 – 19:30;

6.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

6.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/