На Україну чиниться тиск, щоб вона самостійно погодилася на передачу частини територій Росії. Такий сценарій дозволив би США визнати новий статус цих територій, не порушуючи власного законодавства

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН (2009–2016) Олександр Мацука.

“Наразі здійснюється певний тиск на Україну, аби вона погодилася на “чудовий” план Трампа. Головна мета – щоб Україна самостійно погодилася на здачу територій, тобто на їх передачу Росії. І в цьому є американський інтерес”, – наголосив Мацука.

За словами дипломата, у 2017 році Конгрес США ухвалив закон, згідно з яким Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією або відокремлення будь-якої частини української території військовою силою. І це дуже важливий нюанс.

“Тобто, якщо Україна сама офіційно відмовиться від цих територій, погодившись їх віддати, то США вже зможуть безперешкодно визнати їхній статус і проводити будь-які оборудки з Росією. Якщо ж Україна не погодиться й не відмовиться від територій, то виникає проблема, адже закон залишається чинним. І хоч Трамп часто зневажає американське законодавство, але він сам цей закон підписав, що ускладнює для нього можливість від нього відмовитися”, – пояснив Мацука.

Дипломат резюмував, що саме тому і здійснюється такий сильний тиск на українську владу – аби вона добровільно відмовилась від своєї території. Тоді можна буде сказати, що це Україна зробила сама.