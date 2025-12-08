Коли приходить зима, більшість людей робить одне й те саме: вмикає обігрівач, кутається в плед і наливає гарячий чай. Але все більше науковців наполягають: легкий холод — не ворог, а потенційний союзник нашого здоров’я. Він може допомогти тілу працювати ефективніше й навіть сприяти зниженню ваги.

Уся справа — у бурому жирі, виді жирової тканини, про який багато хто навіть не чув, пише ВВС.

На відміну від білого жиру, що зазвичай “оселяється” на стегнах і талії, бурий жир працює як маленька біопіч: він спалює калорії та перетворює їх на тепло, коли нам холодно.

Саме тому дослідники зараз намагаються зрозуміти, чи можна використати цей природний механізм у боротьбі з ожирінням і діабетом. Теоретично, щоб “розбудити” бурий жир, достатньо стимулів, які нам вже знайомі: холодний душ, гостра їжа і навіть звичайний кофеїн.

Але перш ніж стрибати в ополонку чи наливати четверту чашку кави, варто розібратися: бурий жир — це дійсно прорив чи просто чергова “наукова мода”?

Чим бурий жир відрізняється від звичайного

Коли ми народжуємося, наш організм буквально “нашпигований” бурим жиром — природним внутрішнім обігрівачем, який захищає немовля від холоду в перші місяці життя.

У малюків недостатньо м’язової маси, щоб генерувати тепло, тому саме бурий жир бере на себе цю роботу.

Підпис до фото,У теплі рівень бурого жиру падає

Клітини бурого жиру справді унікальні. На відміну від звичайного жиру, вони переповнені мітохондріями — маленькими “енергостанціями” нашого тіла, які зазвичай виробляють АТФ (аденозинтрифосфат), універсальне паливо для всіх клітин.

Але в бурому жирі ці мітохондрії працюють за іншим принципом. Замість того щоб створювати енергію для м’язів чи органів, вони майже миттєво перетворюють калорії на тепло. Це відбувається завдяки спеціальному білку — термогеніну (UCP1), який “вимикає” стандартний шлях виробництва енергії та перенаправляє її на обігрів тіла.

“Коли бурий жир активується, він може виробляти у 300 разів більше тепла на одиницю маси, ніж будь-який інший орган чи тканина”, — пояснює Майкл Саймондс, професор фізіології з Ноттінгемського університету.

Більшість наших знань про бурий жир походять із досліджень дрібних ссавців — мишей та щурів. У них величезні запаси цієї тканини, яка дозволяє переживати холодні зими й навіть впадати у сплячку, зберігаючи тепло.

“Для наших предків, як і для маленьких тварин на кшталт мишей, холод був реальною загрозою. Тому тканина, здатна перетворювати енергію на тепло, давала важливу перевагу”, — каже Пол Коен, доцент Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку.

Багаторічні експерименти також показують: у мишей бурий жир активно “витягує” з крові глюкозу та жири, використовуючи їх як паливо. Ба більше, він захищає тварин від ожиріння та пов’язаних із ним метаболічних порушень — діабету, хвороб серця та інших ускладнень.

Як працює бурий жир у дорослих

Підпис до фото,Бурий жир може стати союзником — достатньо трохи прохолоди, щоб запустити його

Дорослі зігріваються інакше, ніж немовлята: включаємо опалення, ховаємося під теплі ковдри, кутаємося в пуховики. Через це довго вважалося, що бурий жир майже зникає після дитинства, поступаючись місцем білому жиру, який відкладається на талії та стегнах. Висновок здавався логічним: бурий жир нібито не відіграє важливої ролі у дорослому організмі.

Проте в 2009 році фінські та шведські дослідники зробили відкриття: дорослі все ж зберігають бурий жир. Він активується при температурах нижче 16°C, поглинаючи глюкозу та жири з крові. Дослідники також помітили зв’язок із масою тіла: у струнких людей його більше, а в тих, хто має надлишкову вагу — менше. Люди з великими запасами бурого жиру швидше розганяють метаболізм на холоді.

Це відкриття підштовхнуло вчених задуматися: можливо, бурий жир — нова мішень у боротьбі з ожирінням.

Справжній прорив стався у 2021 році. Команда Пола Коена з Рокфеллерівського університету проаналізувала ПЕТ-скани понад 52 тисяч людей.

Порівнюючи тих, у кого бурий жир був активним, і тих, у кого його не виявилося, вчені побачили вражаючий ефект: у людей з бурим жиром рідше зустрічалися діабет 2 типу, хвороби серця, інсульт та гіпертонія.

Знову підтвердилася закономірність: більш стрункі люди частіше мали бурий жир, ніж ті, у кого зайва вага.

Але і це не все. У власників великих запасів бурого жиру в крові фіксували:

• нижчий рівень глюкози;

• менше тригліцеридів (одного з видів жиру);

• кращу чутливість до інсуліну;

• підвищений рівень “хорошого” холестерину — HDL.

Все це — ознаки здорового та стійкого метаболізму.

Чи допоможе бурий жир схуднути

Науковці поки що не дають однозначної відповіді.

Наше тіло занадто велике, а бурого жиру занадто мало, щоб він зміг істотно спалити білий жир і помітно вплинути на вагу. У більшості дорослих його майже не залишилося — лише 20–300 грамів, що становить менше ніж 0,5% від загальної маси тіла.

“Білий жир практично не має обмежень у рості — деякі люди мають понад 100 кг білого жиру, а бурий ледь сягає кількох сотень грамів”, — пояснює Пол Коен.

Втім, навіть якщо бурий жир не зробить нас стрункішими, він може бути корисним організму іншими способами. Замість того щоб прямо спалювати калорії, він може покращувати метаболічне здоров’я — тобто ефективність організму у переробці та використанні енергії з їжі.

У людей із порушеним метаболізмом кров глюкози очищується повільніше, що підвищує ризик діабету 2 типу. Бурий жир може “забирати” глюкозу з крові або виділяти гормони, які регулюють чутливість тканин до інсуліну.

Тобто його терапевтична цінність швидше проявляється у лікуванні ускладнень ожиріння та вікових порушень, ніж у прямому спалюванні зайвих кілограмів.

Як активувати бурий жир

Найпростіший спосіб — холод. Льодові ванни, купання у крижаній воді або криокамери, де тіло на кілька хвилин занурюють у холод, допомагають активувати бурий жир.

Холод змушує організм реагувати, виділяючи норадреналін, який “вмикає” клітини бурого жиру і змушує їх виробляти тепло.

Сусанна Сьоберг, дослідниця метаболізму з Данії, багато років вивчає вплив купань у холодній воді. В одному з експериментів її команда порівнювала стан чоловіків, які взимку регулярно занурювалися в крижані скандинавські озера, з тими, хто цього не робив.

Учасникам давали склянку солодкої води, а через дві години вимірювали рівень глюкози та інсуліну в крові. Ті, хто занурювався в холод, демонстрували швидше зниження рівня глюкози в крові та кращу чутливість до інсуліну.

Виявилося, що лише кілька хвилин у холоді 2–3 рази на тиждень допомагають активувати бурий жир, покращити обмін речовин і знизити рівень стресу.

Вчені зауважують: можливо, люди, які регулярно плавають у крижаній воді, загалом більш активні та здорові, що теж впливає на результати.

Кофеїн і гострі страви теж можуть стимулювати бурий жир, хоча для серйозного ефекту теоретично довелося б пити непомірну кількість кави.

Підпис до фото,Капсаїцин — активна речовина, яка робить перець гострим. Досліди на мишах показали, що він може “розбудити” бурий жир і стимулювати його роботу, змушуючи організм виробляти тепло та активніше спалювати енергію.

Втім бурий жир можна “розбудити” і без екстремального холоду. Навіть помірної прохолоди буде достатньо.

У 2014 році провели експеримент: чоловіки спали місяць при 19°C у тонкій білизні. Результат вражає: обсяг бурого жиру зріс на 42%, а показник інсулінорезистентності, важливий маркер метаболічного здоров’я, покращився. Як тільки кімнату нагріли до 24°C, бурий жир знову зменшився.

Подібний ефект зафіксували у 2013 році вчені в Нідерландах: 17 дорослих проводили по шість годин на день у приміщенні з температурою 15–16°C. Уже через десять днів бурий жир активувався, а учасники відчули, що стали краще переносити холод.

Сьогодні дослідники тестують так звані “холодні жилети”, які дозволяють підтримувати легку прохолоду кілька годин на день і стимулювати бурий жир без дискомфорту.

Навіть прості заходи працюють: зниження температури в кімнаті або короткий холодний душ здатні дати схожий ефект.

Наприклад, перебування при 14–15°C підвищувало чутливість до інсуліну у людей з діабетом 2 типу, а щоденні холодні душі всього по 30 секунд скорочували кількість днів на лікарняному.

Експерти підкреслюють: користь таких процедур частково пов’язана з тим, що люди, які їх практикують, зазвичай більш активні та здорові. Проте навіть короткий контакт з прохолодою вже активує внутрішній “обігрівач”.