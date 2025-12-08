Коли приходить зима, більшість людей робить одне й те саме: вмикає обігрівач, кутається в плед і наливає гарячий чай. Але все більше науковців наполягають: легкий холод — не ворог, а потенційний союзник нашого здоров’я. Він може допомогти тілу працювати ефективніше й навіть сприяти зниженню ваги.
Уся справа — у бурому жирі, виді жирової тканини, про який багато хто навіть не чув, пише ВВС.
На відміну від білого жиру, що зазвичай “оселяється” на стегнах і талії, бурий жир працює як маленька біопіч: він спалює калорії та перетворює їх на тепло, коли нам холодно.
Саме тому дослідники зараз намагаються зрозуміти, чи можна використати цей природний механізм у боротьбі з ожирінням і діабетом. Теоретично, щоб “розбудити” бурий жир, достатньо стимулів, які нам вже знайомі: холодний душ, гостра їжа і навіть звичайний кофеїн.
Але перш ніж стрибати в ополонку чи наливати четверту чашку кави, варто розібратися: бурий жир — це дійсно прорив чи просто чергова “наукова мода”?
Чим бурий жир відрізняється від звичайного
Коли ми народжуємося, наш організм буквально “нашпигований” бурим жиром — природним внутрішнім обігрівачем, який захищає немовля від холоду в перші місяці життя.
У малюків недостатньо м’язової маси, щоб генерувати тепло, тому саме бурий жир бере на себе цю роботу.
Клітини бурого жиру справді унікальні. На відміну від звичайного жиру, вони переповнені мітохондріями — маленькими “енергостанціями” нашого тіла, які зазвичай виробляють АТФ (аденозинтрифосфат), універсальне паливо для всіх клітин.
Але в бурому жирі ці мітохондрії працюють за іншим принципом. Замість того щоб створювати енергію для м’язів чи органів, вони майже миттєво перетворюють калорії на тепло. Це відбувається завдяки спеціальному білку — термогеніну (UCP1), який “вимикає” стандартний шлях виробництва енергії та перенаправляє її на обігрів тіла.
“Коли бурий жир активується, він може виробляти у 300 разів більше тепла на одиницю маси, ніж будь-який інший орган чи тканина”, — пояснює Майкл Саймондс, професор фізіології з Ноттінгемського університету.
Більшість наших знань про бурий жир походять із досліджень дрібних ссавців — мишей та щурів. У них величезні запаси цієї тканини, яка дозволяє переживати холодні зими й навіть впадати у сплячку, зберігаючи тепло.
“Для наших предків, як і для маленьких тварин на кшталт мишей, холод був реальною загрозою. Тому тканина, здатна перетворювати енергію на тепло, давала важливу перевагу”, — каже Пол Коен, доцент Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку.
Багаторічні експерименти також показують: у мишей бурий жир активно “витягує” з крові глюкозу та жири, використовуючи їх як паливо. Ба більше, він захищає тварин від ожиріння та пов’язаних із ним метаболічних порушень — діабету, хвороб серця та інших ускладнень.
Як працює бурий жир у дорослих
Дорослі зігріваються інакше, ніж немовлята: включаємо опалення, ховаємося під теплі ковдри, кутаємося в пуховики. Через це довго вважалося, що бурий жир майже зникає після дитинства, поступаючись місцем білому жиру, який відкладається на талії та стегнах. Висновок здавався логічним: бурий жир нібито не відіграє важливої ролі у дорослому організмі.
Проте в 2009 році фінські та шведські дослідники зробили відкриття: дорослі все ж зберігають бурий жир. Він активується при температурах нижче 16°C, поглинаючи глюкозу та жири з крові. Дослідники також помітили зв’язок із масою тіла: у струнких людей його більше, а в тих, хто має надлишкову вагу — менше. Люди з великими запасами бурого жиру швидше розганяють метаболізм на холоді.
Це відкриття підштовхнуло вчених задуматися: можливо, бурий жир — нова мішень у боротьбі з ожирінням.
Справжній прорив стався у 2021 році. Команда Пола Коена з Рокфеллерівського університету проаналізувала ПЕТ-скани понад 52 тисяч людей.
Порівнюючи тих, у кого бурий жир був активним, і тих, у кого його не виявилося, вчені побачили вражаючий ефект: у людей з бурим жиром рідше зустрічалися діабет 2 типу, хвороби серця, інсульт та гіпертонія.
Знову підтвердилася закономірність: більш стрункі люди частіше мали бурий жир, ніж ті, у кого зайва вага.
Але і це не все. У власників великих запасів бурого жиру в крові фіксували:
• нижчий рівень глюкози;
• менше тригліцеридів (одного з видів жиру);
• кращу чутливість до інсуліну;
• підвищений рівень “хорошого” холестерину — HDL.
Все це — ознаки здорового та стійкого метаболізму.
Чи допоможе бурий жир схуднути
Науковці поки що не дають однозначної відповіді.
Наше тіло занадто велике, а бурого жиру занадто мало, щоб він зміг істотно спалити білий жир і помітно вплинути на вагу. У більшості дорослих його майже не залишилося — лише 20–300 грамів, що становить менше ніж 0,5% від загальної маси тіла.
“Білий жир практично не має обмежень у рості — деякі люди мають понад 100 кг білого жиру, а бурий ледь сягає кількох сотень грамів”, — пояснює Пол Коен.
Втім, навіть якщо бурий жир не зробить нас стрункішими, він може бути корисним організму іншими способами. Замість того щоб прямо спалювати калорії, він може покращувати метаболічне здоров’я — тобто ефективність організму у переробці та використанні енергії з їжі.
У людей із порушеним метаболізмом кров глюкози очищується повільніше, що підвищує ризик діабету 2 типу. Бурий жир може “забирати” глюкозу з крові або виділяти гормони, які регулюють чутливість тканин до інсуліну.
Тобто його терапевтична цінність швидше проявляється у лікуванні ускладнень ожиріння та вікових порушень, ніж у прямому спалюванні зайвих кілограмів.
Як активувати бурий жир
Найпростіший спосіб — холод. Льодові ванни, купання у крижаній воді або криокамери, де тіло на кілька хвилин занурюють у холод, допомагають активувати бурий жир.
Холод змушує організм реагувати, виділяючи норадреналін, який “вмикає” клітини бурого жиру і змушує їх виробляти тепло.
Сусанна Сьоберг, дослідниця метаболізму з Данії, багато років вивчає вплив купань у холодній воді. В одному з експериментів її команда порівнювала стан чоловіків, які взимку регулярно занурювалися в крижані скандинавські озера, з тими, хто цього не робив.
Учасникам давали склянку солодкої води, а через дві години вимірювали рівень глюкози та інсуліну в крові. Ті, хто занурювався в холод, демонстрували швидше зниження рівня глюкози в крові та кращу чутливість до інсуліну.
Виявилося, що лише кілька хвилин у холоді 2–3 рази на тиждень допомагають активувати бурий жир, покращити обмін речовин і знизити рівень стресу.
Вчені зауважують: можливо, люди, які регулярно плавають у крижаній воді, загалом більш активні та здорові, що теж впливає на результати.
Кофеїн і гострі страви теж можуть стимулювати бурий жир, хоча для серйозного ефекту теоретично довелося б пити непомірну кількість кави.
Втім бурий жир можна “розбудити” і без екстремального холоду. Навіть помірної прохолоди буде достатньо.
У 2014 році провели експеримент: чоловіки спали місяць при 19°C у тонкій білизні. Результат вражає: обсяг бурого жиру зріс на 42%, а показник інсулінорезистентності, важливий маркер метаболічного здоров’я, покращився. Як тільки кімнату нагріли до 24°C, бурий жир знову зменшився.
Подібний ефект зафіксували у 2013 році вчені в Нідерландах: 17 дорослих проводили по шість годин на день у приміщенні з температурою 15–16°C. Уже через десять днів бурий жир активувався, а учасники відчули, що стали краще переносити холод.
Сьогодні дослідники тестують так звані “холодні жилети”, які дозволяють підтримувати легку прохолоду кілька годин на день і стимулювати бурий жир без дискомфорту.
Навіть прості заходи працюють: зниження температури в кімнаті або короткий холодний душ здатні дати схожий ефект.
Наприклад, перебування при 14–15°C підвищувало чутливість до інсуліну у людей з діабетом 2 типу, а щоденні холодні душі всього по 30 секунд скорочували кількість днів на лікарняному.
Експерти підкреслюють: користь таких процедур частково пов’язана з тим, що люди, які їх практикують, зазвичай більш активні та здорові. Проте навіть короткий контакт з прохолодою вже активує внутрішній “обігрівач”.