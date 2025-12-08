Німецькі астронавти стануть першими європейцями, які висадяться у середині 2027 року на Місяці. Вони візьмуть участь у місії Артеміда III під керівництвом Європейського космічного агентства (ESA) та американського агентства NASA.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Під час цього польоту екіпаж, що складається з чотирьох осіб, 30 днів перебуватиме на місячній орбіті. Двоє членів екіпажу спустяться на поверхню Місяця і проведуть близько тижня поблизу його Південного полюса.

До складу місії від Німеччини увійдуть 55-річний Маттіас Маурер та 49-річний Олександр Герст. Це досвідчені астронавти, фахівці в галузі інженерії, геофізики та вулканології.

У Німеччині на заводі в Бремені збирають службовий модуль ракети «Оріон», який забезпечує її рух, електропостачання та життєзабезпечення. Модуль дасть космічному кораблю потужний імпульс, необхідний для виходу з навколоземної орбіти та польоту до Місяця. Цим пояснюється вибір німецьких космонавтів для місії.

Місяць часто називають наріжним каменем Сонячної системи, і дослідження «Артеміди III» спрямовані на те, щоб допомогти вченим краще зрозуміти фундаментальні планетарні процеси, що відбуваються в Сонячній системі та за її межами.

Крім того, на південному полюсі Місяця знаходиться багата водою в замерзлому стані зона, що отримала назву «Базовий табір Артеміда». Саме там розташується мобільний модуль, в якому два астронавти проведуть тиждень.

Спостереження численних місій, мабуть, підтверджують велику кількість води в кратерах під поверхнею Місяця, особливо на тому його боці, який ніколи не буває освітленим Сонцем. Ці кратери можуть включати багаті воднем відкладення та кригу під шаром місячного мінералу реголіту. Вода потрібна не тільки для потреб людини, але й для приладів та вирощування рослин на кораблі.

До складу наступної місії, запланованої орієнтовно на 2030 рік, увійдуть астронавти з Франції та Італії.

Як повідомляло Інше ТВ, NASA планує побудувати гігантський радіотелескоп на зворотньому боці Місяця