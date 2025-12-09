Ціни на електроенергію у Франції впали до нуля через нетипово теплу погоду, яка знизила потребу в опаленні, тоді як сильний вітер і виробництво на атомних електростанціях переповнили мережу.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок споживачі могли отримувати електроенергію безкоштовно протягом окремих годин на ринку “доба наперед”, згідно з даними Epex Spot. Середня ціна на вівторок впала до найнижчого рівня для робочого дня з середини листопада.

У вівторок у Франції очікується сплеск виробництва електроенергії з вітру

Зростання виробництва від відновлюваних джерел енергії в Європі дедалі частіше перевантажує мережі регіону, знижуючи ціни на електроенергію, особливо коли попит слабкий. Поточні поривчасті вітри та м’які погодні умови спричинені струменевою течією, яка, за прогнозами, нагнітатиме в регіон тепле й вологе повітря до середини грудня.

Прогнози погоди на понеділок показували, що температура на півночі Франції може бути на 13°C вищою за сезонну норму. У вівторок, за даними мережевого оператора, піковий попит на електроенергію має знизитися до 62 гігаватів із 69 гігаватів тижнем раніше. Тим часом величезний ядерний парк Франції працює на 86% потужності, додаючи до значного виробництва вітрової енергії.

Попереду ще більш вітряна погода. На північному заході поглиблюється область низького тиску під назвою шторм Брам, який у ніч на понеділок має принести сильні пориви вітру та рясні дощі в Ірландію. Жовті погодні попередження оголошено для частини Ірландії та Шотландії, оскільки шторм рухається в напрямку північної Франції.