Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік.

Це встановили «Схеми» (Радіо Свобода). Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджують, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Журналісти помітили 18-річного Максима Галущенка на фото з офіційної сторінки College Alpin International Beau Soleil у соцмережі. Це світлина з одного з заходів коледжу – на ній Галущенко-молодший у футболці з логотипом навчального закладу. Фото опубліковане у листопаді цього року.

College Alpin International Beau Soleil – це один із найдорожчих коледжів Європи. Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, нині він займає перші місця у рейтингах найелітніших приватних міжнародних шкіл. Свого часу там навчалися чемпіон Формули-1 Жак Вільнев, акторка Шарлотта Генсбур, люксембурзький монарх Герцог Гійом, принцеса Данії Марі Кавальє.

Цей міжнародний приватний коледж-пансіон для підлітків розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Навчальний заклад приймає дітей віком від 11 до 18 років і працює із вересня по червень. Контракт включає проживання, харчування та базове медичне страхування.

Ціна за навчання та проживання вказана на офіційному сайті закладу: у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тисячі швейцарських франків (7 мільйонів гривень) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 мільйонів гривень) – для учнів 11-12 класів.

Тобто нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйони гривень) – це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.

У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. У Європу родина Германа Галущенка, який на той час був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.

Зокрема, у травні 2022-го мати Максима – Ольга Богданова, на той час ще дружина міністра – писала в телеграм-каналі українців в Іспанії «Ukrainian Businesses in BCN» про пошук перевізників для транспортування речей з Барселони до Женеви. Паралельно, у той же період часу вона писала в іншому телеграм-каналі, що «зареєструвалася в кантоні Женева».

У серпні 2022-го Богданова повідомляла ще в одному телеграм-каналі: «Зараз знаходжусь в Женеві з дітьми, і дуже сподіваюсь якнайшвидше повернутись в Київ і всіх обійняти».

Журналісти «Схем» розшукали фото колишньої дружини Германа Галущенка із його дітьми на набережній у Женеві. Серед них і Максим

Відповідно до даних з судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022-го року. З того часу Галущенко більше не вказував її у декларації, але продовжив декларувати дітей серед членів родини. Загалом – чотирьох, наймолодша дитина з’явилась у декларації Галущенка за 2023 рік, зі свідоцтвом про народження у Швейцарії.

Водночас у декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина у Швейцарії. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень.

За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.

У коментарі «Схемам» адвокат Галущенка зазначив, що «Герман Валерійович не здійснював оплат за навчання сина у цій школі. Цими питаннями займається колишня дружина Германа Валерійовича».

Із посиланням на слова колишньої дружини адвокат додав, що «сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тисяч доларів», однак не надав жодних документальних підтверджень цьому і ніяк не прокоментував той факт, що фіксована вартість навчання прямо зазначена на сайті коледжу, а знижки і стипендії не надаються.

Водночас як проаналізували «Схеми», офіційних доходів Ольги Богданової навряд би вистачило на оплату навчання сина.

Доходи Богданової згідно з декларацією Галущенка за 2021 рік – коли він востаннє вказував її як дружину – становили: 73 тисячі гривень – це зарплата у приватній компанії, 1,3 мільйона гривень від підприємницької діяльності та 80 тисяч гривень – як дохід, виплачений самозайнятій особі. Її заощадження за той же рік – 170 тисяч доларів готівкою, понад 80 тисяч гривень та 6 тисяч доларів на банківських рахунках.

«Схеми» звернулись до НАБУ із запитанням, чи відомо детективам про ці факти та чи вивчають вони реальне походження коштів на навчання сина українського міністра в одній з найдорожчих приватних шкіл Європи, та очікують на відповідь.

Окремо, цими фактами могли б зацікавитися у Національної агентство з питань запобігання корупції – якщо за навчання платив не сам Галущенко, то це може бути розцінене як подарунок члену родини, який також підлягає декларуванню.

Принаймні, ось що сказано у роз’ясненнях НАЗК: «Оплата третьою особою витрат суб’єкта декларування або члена його сім’ї на (..) освіту вважається подарунком у негрошовій формі, який, за загальним правилом, повинен бути відображений в декларації із зазначенням вартості такого подарунка».

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.

Його відсторонення з Мін’юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ «Мідас».