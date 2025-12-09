Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб
танків – 11 403 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.
артилерійських систем – 34 944 (+27) од.
РСЗВ – 1 563 (+1) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 431 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.
крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.
спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.
Дані уточнюються.