У польському Жешові офіційно відкрили українське віцеконсульство. Очікується, що це посилить підтримку українців і поглибить регіональну співпрацю, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише ЛБ.
Це вже шоста українська консульська місія в Польщі. Консульський округ включить чотири пункти пропуску між Україною і Польщею.
“Це дозволить нам посилити допомогу українським громадянам і в подальшому розвивати міжкордонну співпрацю”, – вважає Андрій Сибіга.
Міністр закордонних справ подякував польським громадянам за підтримку.
“Перебуваючи в Жешові – Місті-рятівнику, яке стало символом відкритих сердець, – я висловив щиру вдячність народу Польщі за їхню неоціненну допомогу та непохитну підтримку України та наших громадян”, – сказав він.