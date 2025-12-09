У польському Жешові офіційно відкрили українське віцеконсульство. Очікується, що це посилить підтримку українців і поглибить регіональну співпрацю, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише ЛБ.

Це вже шоста українська консульська місія в Польщі. Консульський округ включить чотири пункти пропуску між Україною і Польщею.

“Це дозволить нам посилити допомогу українським громадянам і в подальшому розвивати міжкордонну співпрацю”, – вважає Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ подякував польським громадянам за підтримку.

“Перебуваючи в Жешові – Місті-рятівнику, яке стало символом відкритих сердець, – я висловив щиру вдячність народу Польщі за їхню неоціненну допомогу та непохитну підтримку України та наших громадян”, – сказав він.