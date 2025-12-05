За інформацією європейських дипломатів, обізнаних з цим питанням, США лобіювали кілька країн Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів російського центрального банку для забезпечення величезного кредиту Україні.

Американські чиновники переконували держави-члени, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни, повідомили дипломати, які висловилися на умовах анонімності.

Про це пише Вloomberg, передає Інше ТВ.

Цього тижня ЄС висунув пропозицію використовувати заморожені активи для забезпечення кредиту в розмірі 90 млрд євро (105 млрд доларів) для покриття економічних і військових потреб України на найближчі два роки. На території ЄС заморожено російських активів на суму близько 210 млрд євро, і з 2028 року можна буде використовувати ще більше.

Обговорення відбуваються в критичний для України момент, коли США тиснуть на Київ, щоб той погодився на потенційно нерівноправну мирну угоду з Росією. Україна ризикує залишитися без грошей на початку наступного року, а адміністрація президента Дональда Трампа припинила більшу частину допомоги США, поклавши відповідальність на Європу.

Вашингтон також розглядає російські активи як частину своїх пропозицій щодо проведення мирних переговорів з Москвою і запропонував використовувати їх для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

28-пунктний мирний план США був змінений з моменту його оприлюднення минулого місяця, але активи залишаються одним з ключових каменів спотикання, поряд зі статусом українських територій та наданням Києву надійних гарантій безпеки, зазначають деякі джерела.

Європейські лідери наполягають, що питання використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти в основному знаходяться в Європі.

«Немає можливості залишити гроші, які ми мобілізуємо, у США, — заявив у четвер канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. – Американський уряд це знає, і це також позиція німецького уряду на переговорах. Це також консенсус на європейському рівні. З цього приводу немає абсолютно ніяких розбіжностей у думках. Ці гроші повинні надійти до України — вони повинні допомогти Україні».

План ЄС щодо використання активів також стикається з внутрішньою опозицією, зокрема з боку Бельгії, де зберігається більша частина коштів.

Мерц у п’ятницю відправиться до Брюсселя для проведення переговорів з прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб спробувати подолати опір Бельгії щодо плану ЄС.

Мерц, який є активним прихильником використання російських активів для допомоги Україні, заявив журналістам, що він «дуже серйозно» ставиться до занепокоєнь бельгійського прем’єра і спробує вирішити їх на зустрічі в п’ятницю.

«Я не хочу його переконувати, а скоріше переконати, – сказав він на прес-конференції в четвер увечері в Берліні після переговорів з німецькими регіональними лідерами. – Якщо ми підемо цим шляхом, то зробимо це, щоб допомогти Україні, можливо, протягом наступних двох-трьох років».

Бельгія стверджує, що вона ще не отримала достатніх гарантій, що не залишиться сама відповідальною за оплату будь-яких майбутніх рахунків, якщо Москва виграє будь-які майбутні позови про повернення активів. Вона також заявляє, що використання заморожених коштів відкриє Європу та її компанії для російських заходів у відповідь.

Національний бюджет Бельгії отримав сотні мільйонів євро податкових надходжень від заморожених коштів, хоча вона стверджує, що ці гроші використовуються для надання допомоги Україні.

Відмова Бельгії від плану залишається головною перешкодою для його затвердження на саміті лідерів ЄС, який відбудеться наприкінці цього місяця, де блок буде прагнути підписати ці пропозиції.

ЄС запропонував підтримати позику за рахунок бюджету блоку або через двосторонні гарантії від держав-членів. Активи залишаться замороженими, і Київ повинен буде повернути позику лише в тому випадку, якщо Росія погодиться фінансувати відновлення країни та компенсувати їй збитки, завдані війною.

Окрім Бельгії, проти цих планів виступає Угорщина, а Словаччина заявила, що не підтримає пропозиції, які передбачають надання Україні військової допомоги. Для схвалення потрібно лише кваліфікована більшість держав-членів.

Комісія також висунула варіант випуску спільних боргових зобов’язань у разі, якщо не вдасться досягти згоди щодо використання заморожених активів. Однак держави-члени, зокрема Німеччина, відкидають цю ідею, а необхідність одностайності робить її реалізацію малоймовірною.

Прес-служба Державного департаменту США не відповіла на запит про коментар.

