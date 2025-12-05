Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – листопаді 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 34,9 млн грн плати за ліцензіїна виробництво: спирту коньячного і алкогольних напоїв, плати за ліцензії на право: оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8,3 млн грн, або на 31,2 відсотка.

Слід зазначити, що за 11 місяців 2025 року платникам регіону видано 6602 ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

5489 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

1031 – на право зберігання пального;

52 – на право роздрібної торгівлі пальним;

22 – на право оптової торгівлі пальним;

8 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Разом з цим, за порушення податкового законодавства анульовано 1957 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.