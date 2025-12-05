Багаторічна традиція запрошувати Діда Мороза на останнє у році засідання парламенту Естонії припиняється.

Правління парламенту та канцелярія Рійгікогу ухвалили рішення відмовитися від практики запрошення Діда Мороза в гості до депутатів після обговорень з фракціями, повідомляє портал новин ERR.ee з посиланням на Delfi.

У парламентській прес-службі підтвердили, що думки фракцій схилялися до припинення традиції. Віце-голова Рійгікогу Тоомас Ківімягі зазначив, що питання обговорювалося останні три-чотири роки: “Час, місце та обстановка просто не підходять для такого роду жартів. Думаю, традиція вже застаріла”.

Критика цієї традиції виникала і раніше. Ще в 2011 році соціал-демократ Євген Осиновський називав виступ Діда Мороза в Рійгікогу “клоунадою” та повністю недоречним. За словами Осиновського, подібні шоу не додають парламенту авторитету та не відповідають серйозності роботи депутатів.

Раніше на грудневій зустрічі в залі Рійгікогу представники фракцій зазвичай отримували від коміка в ролі Діда Мороза іронічні подарунки, пов’язані з діяльністю партій, читали вірші, співали та виступали іншими способами.

Тепер, через роки, традицію, яка неодноразово викликала питання про її доречність і вплив на імідж парламенту, офіційно припинено.

