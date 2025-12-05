За даними Головного управління статистики, у січні–вересні 2025 року підприємства та організації області (без урахування малих підприємств) залучили 4997,8 млн.грн капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій традиційно залишались власні кошти підприємств і організацій, які становили 60,2% загального обсягу капіталовкладень (3008,8 млн.грн). За рахунок бюджетних асигнувань профінансовано 25,6% усіх інвестицій (1281,8 млн.грн).

Майже всі капітальні інвестиції (97,9% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з них найзначніше – у машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби (44,6%), будівлі та споруди (43,6%).

Найбільші витрати на інвестиції зафіксовано у промисловості (1286,8 млн.грн, або 25,7% усіх інвестицій), державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванню (1221,1 млн.грн, або 24,4%), сільському, лісовому та рибному господарстві (1039,8 млн.грн, або 20,8%).