Загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS розвинув дивну пульсацію, яка змушує його світитися яскравіше у той час, коли він досягне максимального зближення із Землею всього через два тижні.

Про це повідомляє Daily Mail і ТСН.

Нові спостереження за допомогою телескопа виявили потоки газу та пилу, які називаються струменями, що вибухають ритмічними сплесками рівно кожні 16,16 години.

Це пульсування змінює загальне світіння об’єкта на 20-40 відсотків у чистому, повторюваному циклі, що, на думку деяких дослідників, свідчить про те, що 3I/ATLAS не є природною кометою.

Природним поясненням цих нових імпульсів є те, що тверде ядро об’єкта обертається раз на 16,16 години. Під час обертання крига на його поверхні нагрівається під дією сонячного світла та перетворюється на газ, який вилітає рівномірними струменями.

Вважається, що це відбувається тому, що тепло Сонця досягає тих самих крижаних плям в одній і тій самій точці під час кожного обертання.

Водночас професор Гарварду Аві Лоеб зазначив, що це все ще не пояснює імпульсів світіння, що виходять від об’єкта.

Леб зазначив, що пульсації світла були дивними, оскільки майже все світло, яке бачили телескопи, походить з коми — величезної хмари газу та пилу, яка може простягатися на сотні тисяч миль, а не з темного кам’янистого центру об’єкта.

Якщо ядро — це єдине, що обертається та випускає спалахи, то гігантська хмара мала б діяти як велика м’яка ковдра, яка змиває або розбавляє різкі спалахи.

Леб пояснив, що в такому разі загальна яскравість ледь коливатиметься, можливо, збільшуючись до п’яти відсотків замість набагато більших і яскравіших спалахів, які насправді бачили телескопи.