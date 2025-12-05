Під час саміту у Ризі президенти Латвії, Естонії та Литви заявили, що Москва не подає жодних сигналів щодо готовності вести переговори. Лідери наголосили на необхідності подальшої підтримки України, ухвалення рішення щодо заморожених російських активів та запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це пише «Польське Радіо», передає Інше ТВ.

Президентів країн Балтії об’єднує жорстке попередження: Росія не шукає миру — вона готується до продовження війни. Такі заяви пролунали на саміті у Ризі, де лідери Латвії, Естонії та Литви виступили з однозначними оцінками політики Кремля.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс під час спільної пресконференції наголосив, що сьогодні немає жодних сигналів, які свідчили б про готовність Москви вести переговори чесно і відповідально.

«Росія хоче продовжувати війну і використовуватиме будь-які можливості, щоб лише імітувати готовність до переговорів. Але врешті-решт вона не погодиться ні на який мирний план чи угоду», — заявив латвійський лідер.

Президент Естонії Алар Каріс також підкреслив, що Владімір Путін не шукає миру — він нарощує тиск на Україну.

«Тому наше завдання — підтримувати Україну завтра, сьогодні, прямо зараз», — сказав Алар Каріс.

Лідери країн Балтії погодилися, що настав час ухвалити рішення щодо заморожених російських активів і запровадити нові санкції проти Росії.

Під час зустрічі президенти обговорили також питання посилення спільної інфраструктури та виклики, пов’язані з регіональною безпекою.

