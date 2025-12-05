Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження у місті затримано російського агента, який на замовлення фсб готував підрив авто з воїнами Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Як встановило розслідування, фігурант мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії.

За матеріалами справи, замовлення рашистів виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги фсб, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з рф щодо виготовлення СВП із підручних засобів.

Потім агента «відрядили» до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

Замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до «локації».

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводи співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

