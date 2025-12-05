У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражалися потужності нафтопереробного заводу “Сизранський” у Самарській області рф. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

Також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ – пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.