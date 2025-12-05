За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру місцевому підприємцю в умисному невиконанні рішення суду, що набрало законної сили, та у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

За даними слідства, з лютого 2023 року і до теперішнього часу підозрюваний не виконує рішення суду щодо усунення перешкод Миколаївській міській раді в користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинно зведеної прибудови до першого поверху нежитлових приміщень у центрі Миколаєва.

Крім того, встановлено, що об’єкт будівництва, який підлягає знесенню, зведений підприємцем на земельній ділянці комунальної власності без дозвільних документів на будівництво та користування землею.

Чоловікові загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляло Інше ТВ, У центрі Миколаєва на виконання рішення суду знесено незаконну прибудову до кав’ярні (ФОТО)