Як повідомляло сьогодні ІншеТВ, Корабель-привид. Хто атакував російський танкер з олією, і що він робив біля Туреччини (ФОТО)

Після цього Путін заявив, що “Росія може “відрізати Україну від моря”, якщо Київ продовжить піратство проти російських судів”.

Про це він сказав після виступу на інвестиційному форумі ВТБ “Росія кличе!”.

Путін також заявив, що РФ у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах і судах, які заходять до них. І додав, що якщо атаки продовжуватимуться, Москва розгляне можливість заходів проти суден із країн, які допомагають Україні.