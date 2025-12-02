За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом членам організованої групи – двом мешканкам м. Миколаєва та мешканцю м. Одеси. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрювані налагодили протиправну схему легалізації незаконно отриманої сільськогосподарської продукції. Організаторкою оборудки була власниця агропідприємства, яка залучила до її реалізації бухгалтера та менеджера із закупівлі сільськогосподарської продукції.

Продукцію вони закуповували без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Надалі її експортували за кордон через підконтрольні компанії-нерезиденти та фіктивні підприємства, не повертаючи валютну виручку в Україну.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на прибуток у сумі понад 114, 6 млн грн.

У ході проведених обшуків за місцями проживання підозрюваних, а також у їхніх транспортних засобах, вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств, що використовувалися у злочинній діяльності, та грошові кошти у розмірі 30 тис доларів США.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав організаторці злочинної групи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 570 000 грн, ще одному підозрюваному – заставу у розмірі 242 240 грн, іншій – особисте зобов’язання.

За клопотанням прокурорів судом накладено арешт на майно підозрюваних на суму 21 500 000 грн, включаючи 6 квартир, 3 автомобілі, земельну ділянку та вилучену готівку.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ УСБУ в Миколаївській області.