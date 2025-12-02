Сьогодні вранці міністерство транспорту Туреччини повідомило, що танкер Midvolga 2, що прямує з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, зазнав атаки за 80 миль від узбережжя Туреччини. Цю інформацію миттєво підхопили росЗМІ і пабліки, особливо підкреслюючи, що мирне судно, мирний вантаж – не нафта, олія, продукти, для Грузії і т.д. І взагалі – слабаки всі, якщо не можете захистити судноплавство в Чорному морі.

Але чим далі – тим цікавіше. Уже українські моніторингові канали звернули увагу на те, що атакований біля Туреччини танкер – трохи дивний.

Сервіс, який у реальному часі відстежує рух суден, показує, що танкер Midvolga 2 востаннє світився 11 днів тому біля берегів Криму/Ростова.

“Тобто цей летючий голландець, на якому невдало покурили біля узбережжя Туреччини – пірат”.

Дуже цікавим виявився і шлях танкера, який не мав би бути там, де він був – загадково не оптимальний йому проклали курс.

А потім з’ясувалося, що атакований танкер був не морським дроном, а наземним. Ось такі пошкодження він отримав.

А потім танкера, який нібито віз олію в Грузію, зреклася сама Грузія.

“Інформація про те, що судно Midvolga 2, на яке в Чорному морі було здійснено атаку, прямувало до Грузії, не відповідає дійсності”, – повідомили в Агентстві морського транспорту Грузії.

“Згідно з перевіреною Агентством інформації, вказане судно не було і не є номінованим у морських портах Грузії. Також про наближення зазначеного судна до Грузії не знаходиться жодного повідомлення в Національній морській системі єдиного вікна”, – наголошується в заяві Агентства.

І врешті в МЗС України заявили, що наша країна не має ніякого відношення до нападу на цей танкер.

Ба більше, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий припустив інсценування з боку РФ.

“Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала”, – заявив Тихий.