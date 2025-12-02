Європа заважає «мирним зусиллям Трампа» і висуває неприйнятні пропозиції до мирного плану по Україні, – заявив диктатор Путін.

Він додав, що Європа досі живе в ілюзіях нанесення Росії стратегічної поразки, і наголосив, що РФ не збирається воювати з європейськими країнами, однак «якщо Європа розпочне війну — то Росія готова прямо зараз».

При цьому Путін пригрозив, що війна ОФ з Європою буде відрізнятися від бойових дій в Україні:

-Росія діє хірургічно в Україні, це «не війна», а в разі нападу Європи буде інакше.