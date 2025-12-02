ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» підготувало свої об’єкти до можливих блекаутів. Наразі комунальне підприємство має близько 250 електрогенераторів, які забезпечать безперебійну роботу ключових систем теплопостачання.

Про це під час пресконференції розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, інформує Миколаївська міськрада.

«Усі великі котельні обладнані генераторами та власними джерелами електропостачання», — зазначив керівник.

Без генераторів залишаються лише близько 20 невеликих котелень, приміщення яких не дозволяють встановити додаткове обладнання. Втім, решта об’єктів зможуть працювати навіть у разі масштабних відключень електроенергії, щоб містяни не залишилися без тепла.

Варто відзначити, що сьогодні підприємство має низку важливих проєктів, які покликані підвищити енергонезалежність своїх об’єктів.

«Індивідуальні теплові пункти, які встановлять у межах співпраці з НЕФКО, будуть оснащені акумуляторами, що здатні підтримувати роботу обладнання до 6 годин. Загалом планується облаштувати 220 таких ІТП», — зазначив Микола Логвінов.

Окрім цього, «Миколаївоблтеплоенерго» працює над встановленням на своїх котельнях автономних сонячних енергетичних систем, які місту передають Європейський Союз та Програма розвитку ООН.

Паралельно підприємство розвиває й власну генерацію електроенергії.

«Наступного року заплановане будівництво сонячної електростанції потужністю близько 10 МВт», — додав керівник.

Завдяки цим рішенням «Миколаївоблтеплоенерго» стане більш стійким до викликів енергетичної системи взимку та зможе надійно забезпечувати тепло в оселях миколаївців.

