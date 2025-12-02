Бельгійська поліція у вівторок провела обшуки в дипломатичній службі ЄС у Брюсселі, а також у Коледжі Європи в Брюгге та приватних будинках у рамках розслідування ймовірного нецільового використання коштів ЄС, повідомляють люди, знайомі з розслідуванням, та свідки.

Про це пише Euroactiv.

Рейди відбулися по всій Бельгії рано вранці, поліція вилучила документи та заарештувала трьох осіб для допиту за підозрою у шахрайстві із закупівлями, корупції та кримінальному конфлікті інтересів.

Близько 10 офіцерів у цивільному одязі увійшли до штаб-квартири Європейської служби зовнішніх дій (ЄВС) о 7:30 ранку у вівторок, повідомив один очевидець. Інший чиновник ЄС з дипломатичної служби ЄС підтвердив рейд.

Кримінальне розслідування розпочалося після звинувачень у тому, що ЄВС та Коледж Європи – престижна школа післядипломної підготовки для єврократів – нецільово використовували державні кошти ЄС у 2021 та 2022 роках, повідомляють чотири особи, знайомі з розслідуванням.

Ці рейди є черговим великим скандалом, що вразив інституції ЄС, і посилять тиск на Коледж Європи та його ректора Федеріку Могеріні, яка раніше керувала Європейською службою зовнішніх справ (ЄЗС) і цього року розпочала другий п’ятирічний термін у Брюгге.

Могеріні, колишня Верховна представниця ЄС із закордонних справ, не одразу відповіла на запитання Euractiv.

Бельгійська федеральна поліція із Західної Фландрії та відомство ЄС з боротьби з шахрайством (OLAF) брали участь в операції в рамках кримінального розслідування, яке очолювала Генеральна прокуратура ЄС (ЄППО).

Речники ЄППО та OLAF відмовилися від коментарів.

Слідчі перевіряють, чи знали Коледж Європи або його представники заздалегідь про публічний тендер на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС, щорічної навчальної програми для європейських дипломатів у Брюгге, яка фінансується ЄППО.

Коледж Європи, заснований у 1949 році, вважається випускною школою ЄС для дипломатів та державних службовців, серед випускників якої є високопосадовці та посадовці європейських інституцій.

Слідчі зосередилися на обставинах придбання коледжем будівлі на Шпаньярдстраат у Брюгге за 3,2 мільйона євро, в якій проживають дипломати академії, повідомили чотири особи, обізнані з розслідуванням.

Конкурс на розміщення академії вимагав від заявників забезпечення житла.

Коледж Європи придбав будівлю у 2022 році в період фінансової скрути, незадовго до того, як Європейська служба зовнішніх справ оголосила тендер, який пізніше надав установі фінансування у розмірі 654 000 євро, повідомили дві особи, обізнані з розслідуванням.

Слідчі розглянули твердження про те, що Коледж Європи та його представники мали доступ до конфіденційної інформації про тендер, яка мала залишатися конфіденційною, щоб забезпечити чесну конкуренцію між установами, які претендують на розміщення нової академії.

OLAF, який має адміністративні повноваження розслідувати підозри у шахрайстві, пов’язаному з грошима ЄС, опитав кількох осіб, перш ніж передати свої висновки до Європейської прокуратури (EPPO), яка має завдання розслідувати та переслідувати серйозні злочини проти інтересів ЄС.

Немає жодних ознак того, що OLAF або EPPO дійшли висновків про правопорушення, і нікому ще не було висунуто офіційних звинувачень.

Коледж Європи та нову Дипломатичну академію ЄС очолює Могеріні, колишній міністр закордонних справ Італії від Соціалістичної партії, яка очолювала Європейську службу зовнішніх справ (EEAS) як Верховний представник із закордонних справ з 2014 по 2019 рік. Вона стала ректором Коледжу у 2020 році та директором академії з моменту її запуску у 2022 році.

Протягом періоду, що досліджується, EEAS очолював інший колишній міністр закордонних справ від Соціалістичної партії, Іспанія Жозеп Боррель.

Речник Борреля не був одразу доступний для коментарів.

Речник Коледжу Європи відмовився від коментарів. Речник EEAS заявив, що не має жодної інформації.

Федеральна прокуратура Бельгії у Фландрії не одразу відреагувала.