Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, у січні – листопаді 2025 року платники податків Миколаївщини продемонстрували відповідальність та стійкість, що є надзвичайно важливим у нинішніх умовах. До бюджетів усіх рівнів спрямовано надійшло 25,2 млрд грн, що перевищило минулорічні надходження за 11 місяців на 23,7 відс., або на 4,8 млрд гривень.

До державного бюджету мобілізовано понад 14,9 млрд грн, що на 27,8 відс., або на 3,2 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року. Це свідчить про активність бізнесу, зростання економічних показників та належний рівень податкової дисципліни.

У свою чергу, до місцевих скарбниць області спрямовано майже 10,3 млрд гривень. Темп зростання надходжень порівняно з січнем – листопадом минулого року становить 118,1 відс., що забезпечило для громад Миколаївщини додаткові кошти у сумі майже 1,6 млрд гривень. Ці кошти є важливим ресурсом для відновлення та розвитку територій, підтримки критичної інфраструктури та соціальних програм.

Валерій Політило зазначив:

– Підсумовуючи результати роботи, хочу подякувати всім платникам податків області за відповідальну позицію та партнерство. Ми й надалі працюватимемо для створення зручних сервісів, прозорих правил і умов, що сприятимуть розвитку бізнесу та зміцненню фінансової стабільності Миколаївщини. Слід зазначити, що податкова служба послідовно вдосконалює безбар’єрне середовище, впроваджуючи сучасні сервіси та спрощуючи процедури, щоб забезпечити платникам максимально зручне, швидке та якісне отримання послуг.